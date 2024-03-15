«Был не в том состоянии»: один из подозреваемых рассказал о групповом изнасиловании 11-летней

Восьмиклассники снимали все на видео.

Напомним, что в Первоуральске Свердловской области возбудили уголовное дело об изнасиловании после того, как было обнаружено видео с групповым сексом между тремя 8-классниками и 11-летней девочкой.

По словам источника портала Е1.RU, девочка написала парням первая и позвала к себе, они вместе выпивали. Изначально к ней пришло пятеро парней, но «двое более умных ушли, а эти трое остались». Как рассказала девочка, она не первый раз занимается сексом, поэтому все было добровольным.

Мама одного из парней обратилась в полицию, чтобы девочку наказали за совращение, но теперь из-за ее действий сына могут привлечь к уголовной ответственности.

В беседе с изданием Е1.RU подруга одного из мальчиков рассказала о разговоре с ним.

По ее словам, он не участвовал в групповом сексе.

«Они выпили, и он, говорит, был не в том состоянии, чтобы что-то делать. Он сам мне это все лично рассказывал», — сообщила подруга.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин контролирует проверку избиения в Новосибирске 9-летней девочки.