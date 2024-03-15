Добровольцы помогают Новосибирцам проголосовать за объекты благоустройства

Сегодня стартовало Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства. Сотни волонтеров рассказывают жителям об общественных пространствах и процедуре голосования.

Территорию, которую выберут новосибирцы, реконструируют в 2025 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Отдать свой голос могут граждане с 14 лет.

В Новосибирске представлено восемь общественных территорий – по одному объекту из каждого района и округа Новосибирска:

– сквер «Зыряновский» в Октябрьском районе;

– набережная на ул. Саввы Кожевникова с выходом на реку Обь в районе острова Кораблик в Кировском районе;

– сквер имени Калинина в Дзержинском районе;

– набережная вдоль Обского водохранилища на ул. Новоморской в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе;

– парк имени Кирова в Ленинском районе;

– Ельцовский парк в Центральном округе;

– территория вокруг озера безымянного в районе улиц Ласточкина и Приозерной в Первомайском районе;

– парк «Сосновый бор» в Калининском районе.

«У новосибирцев есть уникальная возможность выбрать территорию, которая будет благоустроена в следующем году. Жители активно подключаются к голосованию, на данный момент свой выбор сделали уже больше пяти тысяч человек и среди объектов лидирует набережная вдоль Обского водохранилища в Советском районе», – рассказал заместитель мэра города Новосибирска Артём Скатов.

В голосовании помогают сотни молодых добровольных помощников – старшеклассников, студентов, активистов молодёжных центров. Узнать волонтёров можно по брендированной одежде: ветровки, футболки и бейджи. Все ребята прошли обучающий курс и готовы помочь отдать свой голос за выбранную территорию.

«Мы готовились долго, подробно изучили все объекты города. Конечно, хочется, чтобы больше всего голосов было за территорию нашего района, но мы здесь сегодня честно рассказываем обо всех общественных пространствах», – рассказал волонтёр из Кировского района Константин Алексеенко.

Напомним, что голосование по выбору объектов для благоустройства проводится ежегодно. По его итогам формируется список приоритетных пространств, реализуемых по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда».

По итогам голосования прошлых лет в Новосибирске реконструировали Монумент Славы, Заельцовский парк, Затулинский дисперсный парк, Михайловскую набережную. Продолжается строительство уникального для страны заливного парка «Каменка». Всего за пять лет участия в национальном проекте в городе благоустроено свыше 250 дворов и 700 тыс. кв. м общественных пространств.

Проголосовать за территории можно с 15 марта по 30 апреля включительно на сайте https://54.gorodsreda.ru.