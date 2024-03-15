Гастроэнтеролог назвала безопасное для фигуры и здоровья количество блинов

Специалист по питанию рассказала, сколько можно за день съесть блинов, чтобы не набрать лишний вес и не навредить здоровью.

Масленичная неделя в разгаре, но главный праздник — проводы зимы с максимальным количеством блинов — впереди. Гастроэнтеролог Евгения Атькова дала рекомендации россиянам по норме главного праздничного лакомства.

Суточная норма зависит от того, какие индивидуальные особенности здоровья имеет человек, а также какова его дневная физическая нагрузка. Но стоит учесть, что в обычном блине содержится около 180 килокалорий, если не учитывать начинку. Женщинам ежедневно нужно съедать продуктов на 1800 килокалорий, а мужчинам — 2500. От этих показателей и нужно отталкиваться.

Специалист подчеркнула, что в блинах нет белка и клетчатки, поэтому назвать рацион из данного блюда в течение дня сбалансированным сложно. За раз допускается съедание одного-двух блинов.

Напомним, 17 марта с 12:00 до 17:00 медиахолдинг «Сиб.фм Group» приглашает жителей Новосибирска на городской праздник «Широкая масленица» на Михайловскую набережную и в Заельцовский парк.