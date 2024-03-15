Где новосибирцы ищут рецепты блинов

В масленичную неделю жители Сибири стали активнее посещать кулинарные сайты. Прирост объема данных за последние семь дней составил 19%. Такой тренд выявили специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные по использованию мобильного трафика на популярных ресурсах с рецептами.

Наибольшей популярностью у сибиряков второй год подряд пользуется сайт Eda.ru, потребление интернет-трафика здесь увеличилось на 11%. Абоненты израсходовали на этом сайте более трети от общего объема данных. Второе место удерживает RussianFood, который за год прибавил 25%. На третью строчку вышел сайт 1000.menu. На этом ресурсе пользователи потратили в три раза больше гигабайт мобильного интернета, чем в прошлом году, когда праздновали проводы зимы.

Рейтинг сибиряков, увлеченных поиском идеального рецепта блинов, выглядит так:

1.Красноярский край (23% от общего объема данных);

2.Кемеровская область (18%);

3.Алтайский край, жители которого в прошлом году занимали второе место (17%);

4.Новосибирская область (15%);

5.Омская область (10%);

6.Томская область (9%);

7.Хакасия (5%);

8.Тыва (2%);

9.Республика Алтай (1%).

По данным МегаФона, рост абонентской интернет-активности сибиряков на кулинарных сайтах составил 31% год к году.

Также в преддверии Масленицы увеличился на 9% интернет-трафик и на сайтах по доставке продуктов. В топе по количеству израсходованных гигабайт – Самокат, Лента и Metro.