Спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив проголосовал на выборах Президента РФ

Сегодня, 15 марта, стартовали выборы Президента Российской Федерации. Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив проголосовал одним из первых.

В 8 часов утра на территории Новосибирской области открылись 1804 постоянных избирательных участка. На протяжении трёх дней – 15, 16 и 17 марта — сибиряки будут выбирать главу государства.

В настоящее время для граждан доступны различные формы голосования в том числе и дистанционная, но спикер регионального парламента на избирательный участок в городе Бердске пришел как обычно лично. «Люди активно пользуются электронным голосованием не только в нашей области, но в стране. Уверен, что с каждым годом эта форма голосования будет прирастать, но я всегда голосую так и, наверное, так и буду голосовать, вживую. Пришел, проголосовал, тогда на душе спокойно», – пояснил Андрей Шимкив.

Будущее страны сегодня выбирают миллионы россиян. Каким оно станет зависит от каждого гражданина, ведь в определении судьбы России важен каждый голос. «Каждый человек сам делает свой выбор. Я руководствовался тем, что у такой сильной страны, как Россия должен быть сильный лидер, который может на себя брать ответственность, который знает как выстроить экономику нашей страны, где брать деньги на все проекты. И самое главное, лидер, который может сделать нашу страну независимой сильной страной, которую уважают во всем мире», – подчеркнул Андрей Шимкив.

Выборная кампания 2024 года проходит с соблюдением всех правил. В настоящий момент в Новосибирской области сообщений, свидетельствующих о нарушениях законодательства о выборах, не зарегистрировано. «Пока никаких замечаний нет, никаких вопросов по проведению кампании. Народ всегда активно приходит на выборы Президента и я уверен, что в сегодняйшей ситуации, когда проходит специальная военная операция, это будет еще более активно. Наша активность, наша сплоченность покажет всему миру, что Россия была и будет сильной, свободной, независимой страной. В ней будут жить умные и открытые люди. Страной, где один за всех и все за одного, – отметил Андрей Шимкив. – Уверен, что после этих выборов многие страны Запада поменяют свое отношение и к нам, и к России. У них один вариант – уважать Россию. Считаться с ее позицией и ценностями. Мне кажется, они начинают это понимать. А когда увидят, что за главу государства поднялась и пришла на выборы вся страна – сторонников России прибавится в разы. Поэтому – все на выборы!»

В Новосибирской области для граждан доступны различные варианты для голосования – открыты избирательные участки, для маломобильных граждан организованно голосование на дому, также можно было подать заявку на участие в электронном голосовании. Важно, чтобы каждый избиратель мог реализовать свое право — принять участие в голосовании на выборах Президента Российской Федерации.