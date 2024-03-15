Инфекционист Новосибирской области рассказала о том, как лечат гепатит С

Стало известно, как в Новосибирской области лечат гепатит С: об этом рассказал главный инфекционист региона.

Главный инфекционист Новосибирской области, главный специалист по ВИЧ-инфекции Сибирского федерального округа Минздрава Российской Федерации, главный врач городской инфекционной клинической больницы №1 Лариса Позднякова сообщила для Горсайта о том, как сейчас лечат гепатит С.

«Начиная с 2005 года стали появляться таблетированые, пангеномные, схемы, которые независимы от типа вируса, и генотипспецифичные схемы для определённого генотипа. Для лечения этой инфекции появилось очень большое количество разнообразных препаратов», – рассказала инфекционист.

По словам врача, сейчас современные препараты намного безопаснее и практически не имеют побочных эффектов. Длительность лечения гепатита С составляет три месяца, хотя раньше это могло продлиться целый год. Также Лариса Позднякова отметила, чем раньше начато лечение, тем больше его успех.

«С 2011 года на территории Новосибирской области была принята программа по лечению хронического гепатита В и С, где за счёт средств бюджета нашего региона ежегодно выделяли 34 миллиона рублей на лечение этих пациентов. Она работает и сегодня», – поделилась врач.

С 2018 года появилась возможность получить помощь за счёт средств Обязательного медицинского страхования.

Также, по ее словам, в 2024 году по распоряжению президента и правительства Российской Федерации государство начнет выделять целевые деньги из федерального бюджета для лечения данной категории пациентов.