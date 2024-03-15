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общество

Как изменился Норильск за последнее десятилетие

Фото: Марина Пешкова Изменения в Норильске видят и горожане, и гости

В Норильске состоялся форум социальных технологий «Город — это мы!», организованный «Норникелем». Его участники обсудили изменения, который прошли в Норильске за последние 10 лет, определили запросы и потребности жителя столицы Арктики.

Форум социальных технологий начался с обсуждения проблемы привлекательности территории, перспективности для молодых специалистов, создания комфортных условий, для того чтобы жить и работать в Норильске многие годы без оглядки на так называемый синдром вахтовика. «В самом начале своей работы в компании 11 лет назад мы также обсуждали будущее города, и в топ вышли две темы: интернет в Норильске и теплицы. И вот сегодня мы понимаем, что одна из них уж точно не только реализовалась, а стала как никогда актуальной. Теперь, десятилетие спустя, перед нами стоят не менее важные задачи, которые нам и предстоит решить в самое ближайшее время», — сказала директор департамента устойчивого развития «Норникеля» Светлана Ивченко.

Фото Как изменился Норильск за последнее десятилетие 2

А среди важных вех современного Норильска был назван целый перечень событий, наиболее значимыми из которых стало появление широкополосного интернета, закрытие Никелевого завода, ремонт ВПП, аэропорта и расширение авиатрафика, программа «Чистый Норильск», полная реновация города, создание Агентства развития Норильска (АРН), благотворительной программы «Мир новых возможностей» и многое другое. Но в лидерах анкетирования по наиболее существенным темам оказались именно социальные темы.

Отдельно в числе немаловажных и глобальных признаков развития Норильска и территории прозвучала возможность реализовать себя, сделать карьеру в стремительно развивающемся городе. «В части реализации проектов на территории можно смело говорить, что Норильск — это время героев. Все, кто сейчас приезжает в Арктику, реализуют масштабные инвестпроекты, например, Серную программу. Это сравнимо с большими стройками в свое время на БАМе, на целине. Поэтому, если вы хотите принять свой вызов, стать причастным к чему-то большому, — это как раз Норильск», — заверила присутствующих замдиректора Заполярного филиала компании Анастасия Перфильева.

Фото Как изменился Норильск за последнее десятилетие 3

Очень важным аргументом в пользу привлекательности Норильска стало вхождение города в перечень опорных пунктов Российской Арктики. А программа развития Норильска не только не стоит на месте, но и набирает обороты, проекты ближайшей и уже видимой перспективы: «Башня», благоустройство пешеходной улицы Мира в районе драмтеатра и развитие уличных площадок. Поэтому участие горожан в устройстве жизни здесь имеет теперь решающее значение, буквально город — это мы.

Основатель ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов сказал, что ситуация меняется, бизнес и город объединяются стратегией совместного проектирования. «Появляется понимание, как развивать город и территорию, чему или кому уделять первоочередное внимание. Форум социальных технологий — это один из элементов диалога, который идет в течение года, но это событие резюмирует совместные достижения обеих сторон. Такое событие происходит далеко не в каждом городе, где есть градообразующие предприятия. Форум в Норильске можно назвать одним из редких случаев», — пояснил Алексей Фирсов.

Фото Как изменился Норильск за последнее десятилетие 4

Что касается программы реновации, которая реализуется на территории, то она, по словам социолога, больше о пространственном развитии города и играет немалую роль, поскольку отвечает на базовые запросы горожан. Но помимо базовых потребностей есть еще и другие, которые обычные рядовые жители не всегда могут сформулировать самостоятельно. Этот запрос должны формировать город, компания и АРН. Они должны выступать авторами идей, которые будут упаковываться в доступную для жителей форму, и тогда за счет комбинации базовых запросов и тех, которые формируются ключевыми инвесторами, получится комплексная стратегия развития города.

Фото Как изменился Норильск за последнее десятилетие 5Подводя итоги форума, Директор департамента социальной политики Ирина Жуйкова отметила, что всегда все хорошее начинается с идеи. «Норникель» заинтересован в развитии территории, поэтому компания генерирует интересные начинания, придает им импульс для реализации, в итоге появляются добрые дела. А увидев итог своей задумки, авторы идут дальше, придумывают новые проекты и создают организации, нацеленные на улучшение жизни в городе. «Так когда-то зарождалась программа социальных проектов, переросшая в крупный благотворительный проект «Мир новых возможностей». Потом появилось АРН, эндаумент «Наш Норильск», который теперь призван поддерживать проекты социально устойчивого развития территории, — подчеркнула Ирина Жуйкова. — Нам важно, чтобы, с одной стороны, была социальная стабильность, а с другой — чтобы разделить ответственность между всеми игроками, которые находятся на территории».

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Роман Чугаев
Журналист

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