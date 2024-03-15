Как изменился Норильск за последнее десятилетие

В Норильске состоялся форум социальных технологий «Город — это мы!», организованный «Норникелем». Его участники обсудили изменения, который прошли в Норильске за последние 10 лет, определили запросы и потребности жителя столицы Арктики.

Форум социальных технологий начался с обсуждения проблемы привлекательности территории, перспективности для молодых специалистов, создания комфортных условий, для того чтобы жить и работать в Норильске многие годы без оглядки на так называемый синдром вахтовика. «В самом начале своей работы в компании 11 лет назад мы также обсуждали будущее города, и в топ вышли две темы: интернет в Норильске и теплицы. И вот сегодня мы понимаем, что одна из них уж точно не только реализовалась, а стала как никогда актуальной. Теперь, десятилетие спустя, перед нами стоят не менее важные задачи, которые нам и предстоит решить в самое ближайшее время», — сказала директор департамента устойчивого развития «Норникеля» Светлана Ивченко.

А среди важных вех современного Норильска был назван целый перечень событий, наиболее значимыми из которых стало появление широкополосного интернета, закрытие Никелевого завода, ремонт ВПП, аэропорта и расширение авиатрафика, программа «Чистый Норильск», полная реновация города, создание Агентства развития Норильска (АРН), благотворительной программы «Мир новых возможностей» и многое другое. Но в лидерах анкетирования по наиболее существенным темам оказались именно социальные темы.

Отдельно в числе немаловажных и глобальных признаков развития Норильска и территории прозвучала возможность реализовать себя, сделать карьеру в стремительно развивающемся городе. «В части реализации проектов на территории можно смело говорить, что Норильск — это время героев. Все, кто сейчас приезжает в Арктику, реализуют масштабные инвестпроекты, например, Серную программу. Это сравнимо с большими стройками в свое время на БАМе, на целине. Поэтому, если вы хотите принять свой вызов, стать причастным к чему-то большому, — это как раз Норильск», — заверила присутствующих замдиректора Заполярного филиала компании Анастасия Перфильева.

Очень важным аргументом в пользу привлекательности Норильска стало вхождение города в перечень опорных пунктов Российской Арктики. А программа развития Норильска не только не стоит на месте, но и набирает обороты, проекты ближайшей и уже видимой перспективы: «Башня», благоустройство пешеходной улицы Мира в районе драмтеатра и развитие уличных площадок. Поэтому участие горожан в устройстве жизни здесь имеет теперь решающее значение, буквально город — это мы.

Основатель ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов сказал, что ситуация меняется, бизнес и город объединяются стратегией совместного проектирования. «Появляется понимание, как развивать город и территорию, чему или кому уделять первоочередное внимание. Форум социальных технологий — это один из элементов диалога, который идет в течение года, но это событие резюмирует совместные достижения обеих сторон. Такое событие происходит далеко не в каждом городе, где есть градообразующие предприятия. Форум в Норильске можно назвать одним из редких случаев», — пояснил Алексей Фирсов.

Что касается программы реновации, которая реализуется на территории, то она, по словам социолога, больше о пространственном развитии города и играет немалую роль, поскольку отвечает на базовые запросы горожан. Но помимо базовых потребностей есть еще и другие, которые обычные рядовые жители не всегда могут сформулировать самостоятельно. Этот запрос должны формировать город, компания и АРН. Они должны выступать авторами идей, которые будут упаковываться в доступную для жителей форму, и тогда за счет комбинации базовых запросов и тех, которые формируются ключевыми инвесторами, получится комплексная стратегия развития города.

Подводя итоги форума, Директор департамента социальной политики Ирина Жуйкова отметила, что всегда все хорошее начинается с идеи. «Норникель» заинтересован в развитии территории, поэтому компания генерирует интересные начинания, придает им импульс для реализации, в итоге появляются добрые дела. А увидев итог своей задумки, авторы идут дальше, придумывают новые проекты и создают организации, нацеленные на улучшение жизни в городе. «Так когда-то зарождалась программа социальных проектов, переросшая в крупный благотворительный проект «Мир новых возможностей». Потом появилось АРН, эндаумент «Наш Норильск», который теперь призван поддерживать проекты социально устойчивого развития территории, — подчеркнула Ирина Жуйкова. — Нам важно, чтобы, с одной стороны, была социальная стабильность, а с другой — чтобы разделить ответственность между всеми игроками, которые находятся на территории».