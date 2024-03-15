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общество

Как в Новосибирске прошёл первый день выборов президента РФ — фоторепортаж

Фото: Юрий Бабичев / Сиб.фм

Сегодня, 15 марта, по всей стране стартовали выборы президента Российской Федерации.

В Новосибирской области прошел первый день выборов президента России. Сегодня проголосовал губернатор региона Андрей Травников.

В некоторых районах области на избирательных участках организовали беспроигрышные лотереи, в которых можно было выиграть мочалку.

По данным Новосибирского облизбиркома, на 15:00 явка на выборы по региону составила 13,92%. Всего проголосовали 272 038 избирателей.

Редакция Сиб.фм подготовила фоторепортаж с первого дня выборов в Новосибирской области.

Фото Как в Новосибирске прошёл первый день выборов президента РФ — фоторепортаж 2

Фото Как в Новосибирске прошёл первый день выборов президента РФ — фоторепортаж 3

Фото Как в Новосибирске прошёл первый день выборов президента РФ — фоторепортаж 4

Фото Как в Новосибирске прошёл первый день выборов президента РФ — фоторепортаж 5

Фото Как в Новосибирске прошёл первый день выборов президента РФ — фоторепортаж 6

Фото Как в Новосибирске прошёл первый день выборов президента РФ — фоторепортаж 7

Фото Как в Новосибирске прошёл первый день выборов президента РФ — фоторепортаж 8

Фото Как в Новосибирске прошёл первый день выборов президента РФ — фоторепортаж 9

Фото Как в Новосибирске прошёл первый день выборов президента РФ — фоторепортаж 10

Фото Как в Новосибирске прошёл первый день выборов президента РФ — фоторепортаж 11

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Игорь Кириченко
Журналист

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