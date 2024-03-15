Как в Новосибирске прошёл первый день выборов президента РФ — фоторепортаж

Сегодня, 15 марта, по всей стране стартовали выборы президента Российской Федерации.

В Новосибирской области прошел первый день выборов президента России. Сегодня проголосовал губернатор региона Андрей Травников.

В некоторых районах области на избирательных участках организовали беспроигрышные лотереи, в которых можно было выиграть мочалку.

По данным Новосибирского облизбиркома, на 15:00 явка на выборы по региону составила 13,92%. Всего проголосовали 272 038 избирателей.

Редакция Сиб.фм подготовила фоторепортаж с первого дня выборов в Новосибирской области.