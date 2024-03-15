Крупный банк распахнул свои двери для участников Всемирного фестиваля молодежи-2024

Делегаты из 14-ти стран мира посетили Сбер в Новосибирске в рамках региональной программы фестиваля.

Сибирский банк Сбера в Новосибирске стал одной из площадок для посещения иностранной делегации из 30 участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов-2024, прошедшем накануне в Сочи.

Встреча состоялась в здании одного из крупнейших территориальных банков. На входе гостей приветствовал Чебурашка — самый необычный и узнаваемый герой русской мультипликации и входящей в группу киностудии «СоюзМультфильм».

Главной частью программы стало общение с командой банка. В ходе встречи молодежи рассказали о стратегии развития банка как человекоцентричной компании, которая задает технологические тренды в стране и Сибири в частности, развивает услуги и продукты, предвосхищающие желания клиентов, и становится для людей незаменимым помощником в решении бытовых и деловых вопросов. Кроме того, поговорили о всестороннем развитии команды, предоставлении сотрудникам возможностей наращивать и реализовывать свои компетенции, расти профессионально и лично. Ребята активно задавали вопросы, поэтому встреча проходила в формате оживленного диалога.

Для молодежи также был организован небольшой интерактив, благодаря которому они познакомились с одной из самых популярных технологических разработок компании – нейросетью Kandinsky. Через бот в Telegram гости моментально генерировали изображения Сибири, России и своих стран. Это вызвало большой позитивный отклик.

Региональная программа Фестиваля представляет собой комплекс дискуссионных, научно-образовательных, культурных, спортивных мероприятий, проводимых в субъектах РФ для представителей иностранных делегаций. Новосибирская область вошла в список 30 таких субъектов.

Помимо филиала банка, в течение недели делегаты посетят НГУ, Академпарк, HOBAТ, офис компании 2GIS и другие пространства Новосибирска.

Дмитрий Солнцев председатель сибирского филиала:

«Для нас большая честь войти топ-лист значимых мест Сибири и представить иностранной молодежи наш регион как современную и прогрессивную территорию России, в которой банк активно развивает и внедряет AI-технологии, заботится об экологии, поддерживая ESG-повестку, и, в целом, старается создать комфортные условия жизни для населения. Молодые люди интересовались нашими разработками, охотно задавали вопросы и приятно удивились возможностям нашей нейросети».