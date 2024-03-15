Новосибирские депутаты Госдумы от «Единой России» проголосовали на выборах президента

Депутат Госдумы («Единая Россия») Виктор Игнaтoв отдал свой голос на избирательном участке № 1729 в Ленинском районе Новосибирска. Он призвал всех жителей Новосибирской области прийти в ближайшие три дня на участки и проголосовать за своего кандидата.

«Непринципиально отдать свой голос сегодня, но важно в один из трех дней прийти и проголосовать. Мы все понимаем, в каких условиях находится наша страна, и публичная демонстрация нашего единства сейчас как никогда важна. Потому что попытки расшатать наше общество изнутри, внести раздрай, раскол в нашу страну должны потерпеть фиаско. И лучшей демонстрацией этого будет единодушное голосование и поддержка нашего лидера», – отметил он.

Депутат Госдумы («Единая Россия») Дмитрий Савельев проголосовал на избирательном участке № 1510 в Сибирском государственном университете водного транспорта.

«Сегодня я проголосовал на выборах президента РФ и призываю жителей области тоже непременно прийти на избирательные участки. Есть целых три дня, чтобы выбрать своего президента. Я уверен, вся Россия в эти дни продемонстрирует единство, и каждый совершеннолетний человек обязательно поставит свою галочку в бюллетене напротив фамилии человека, которому можно доверять, с которым Россия будет двигаться вперед как держава с мощной экономикой и достойным уровнем жизни. Сейчас непростое время для нашей страны и наш долг показать, что мы желаем своей Родине стабильности и процветания», – сказал депутат.

Депутат Госдумы («Единая Россия») Олег Иванинский пришел на избирательный участок вместе с супругой.

«Убежден, что сегодня мы определяем судьбу нашей страны на многие десятилетия. Выборы проходят в беспрецедентном противостоянии с врагами, которые не только на полях спецоперации, на границах нашей страны, но и в информационном пространстве. Я уверен, что явка на выборах президента покажет единение нашего народа. Сейчас решается наша судьба и каждый голос важен», – сказал депутат.