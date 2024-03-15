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общество

Новосибирцам предложили дешёвые булочки на выборах президента России

Фото: Юрий Бабичев/Сиб.фм

Жители Новосибирска могли приобрести выпечку на некоторых избирательных участках в первый день выборов президента.

В Новосибирске на избирательном участке №1522 на Дуси Ковальчук, 270/2, продавали выпечку. На это обратил внимание фотокорреспондент Сиб.фм в первый день выборов президента 15 марта.

Фото Новосибирцам предложили дешёвые булочки на выборах президента России 2

Судя по фото, буфет отличался низкими ценами: выпечка в среднем стоит от 10 до 30 рублей.

Напомним, на выборах губернатора Новосибирской области в сентябре 2023 года жители региона обратили внимание, что на избирательных участках не продавали булочки. Власти обещали исправить ситуацию к следующим выборам.

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Александр Борисов
журналист

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