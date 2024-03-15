Новосибирцев предупреждают о возможном возникновении ЧП из-за погоды

Из-за комплекса неблагоприятных метеорологических явлений возможны чрезвычайные происшествия в Новосибирской области.

ФГБУ «Западно — Сибирское УГМС» сообщает о том, что 16 марта днем и ночью 17 марта в Новосибирской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами гололедные явления, отложения мокрого снега и метели.

Синоптики предупреждают о ветре 17-23 метров в секунду.

Новосибирцев просят быть бдительными и обращать внимание на слабо закрепленные конструкции. Также не рекомендуется парковать автомобили под старыми и ветхими деревьями.

Родителям необходимо следить за пребыванием детей на улице во время неблагоприятных погодных условий.

Напомним, что на выходных в Новосибирск придут потепление, снег и сильный ветер.