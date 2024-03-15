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вчера 23:35
общество

Новосибирцы завалили мусором 6 территорий

Фото: Управление Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям

В Новосибирской области только с начала этого года обнаружили шесть незаконных свалок.

Пять мусорных гор, состоящих из бытовых и твердых коммунальных отходов, специалисты нашли в Новосибирском районе, а шестую — в Тогучинском. Большинство участков захламили физлица и бизнесмены, сообщили в управлении Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям. Нарушители установлены, им направлены предостережения.

В ведомстве отметили, что свалки портят вид территорий, но самое главное — наносят вред экологии. Владельцев земель призывают к ответственному отношении к ним.

Ранее мы писали о том, что в Коченевском районе ликвидируют нелегальные свалки после жалоб местных жителей.

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Галина Чебыкина
Журналист

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