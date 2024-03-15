«Оставила на морозе умирать»: женщина бросала детей в неотапливаемом доме без еды и воды

Жительница Республики Алтай оставила своих детей без присмотра в холодном доме. Один из малышей погиб, а другой был найден рядом с телом своего брата.

По информации регионального управления СК, 21-летняя женщина проживала в селе Подгорное со своими двумя детьми — младенцем и двухлетним малышом. 23 декабря 2023 года она оставила мальчиков в закрытом и неотапливаемом доме без еды и воды.

31 декабря она уехала в соседнее поселение, оставив двухлетнего сына с телом его погибшего брата в холодном доме без еды.

Вечером 3 января 2024 года родственник отца детей пришел в гости и обнаружил тело новорожденного и замерзшего брата.

Мальчика с простудой доставили в больницу, где ему оказали помощь. Ребенок был изъят из семьи и передан под временную опеку родственникам отца.

«Обвиняемая признала свою вину в совершении преступления. Следствие собрало достаточно доказательств, поэтому уголовное дело направлено в суд для рассмотрения», — сообщили в СК.

Следствие по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности новорожденному ребенку обвиняемой продолжается.