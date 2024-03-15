Первый день выборов президента России в Новосибирске: онлайн-трансляция

В Новосибирске 15 марта стартовал первый день выборов президента России. Сиб.фм следит за ходом голосования в прямом эфире.

Избирательные участки в Новосибирске и области открылись в 8 утра в пятницу, 15 марта — всего их 1 804 постоянных избирательных участка. Первый день голосования традиционно начался с гимна Российской Федерации.

Все граждане страны смогут проголосовать за кандидатов с 8:00 до 20:00 в любой из дней как на участках, так и дистанционно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что еще 8-го февраля 2024 года Центральная избирательная комиссия Российской Федерации утвердила окончательный список кандидатов в президенты.

В этот список вошли: Даванков Владислав Андреевич, партия «Новые люди»; Путин Владимир Владимирович, самовыдвижение; Слуцкий Леонид Эдуардович, ЛДПР; Харитонов Николай Михайлович, КПРФ.

сегодня 09:47 Александр Борисов Свой голос отдал врио мэра Новосибирска Олег Клемешов. «Я уверен, что каждый гражданин, каждый житель Новосибирска должен выполнить свой гражданский долг и прийти на выборы. До 11 марта можно было зарегистрироваться на портале «Госуслуги», чтобы затем проголосовать дистанционно. Я выбрал этот способ и сейчас отдал свой голос на выборах Президента России. Приглашаю всех новосибирцев ответственно подойти к этим выборам. Проходят они в сложнейшей внешнеполитической обстановке. Отнеситесь, пожалуйста, ответственно – придите на избирательные участки и сделайте свой выбор за будущее нашей великой страны», – сказал Олег Клемешов.

сегодня 09:51 Александр Борисов Участие в выборах президента принял и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Глава региона пришёл на участок №2001. «Очень важно не только поучаствовать в формировании будущего нашей страны, но и вообще поучаствовать в этом событии, о котором, я уверен, в последующем мы будем вспоминать как о судьбоносном. Приглашаю всех на избирательные участки. Хочу поделиться наблюдением – люди приходят целыми семьями с детьми», — приводит слова Травникова пресс-служба правительства региона.

сегодня 10:10 Александр Борисов Старейшая жительница села Остяцк Татьяна Панькова проголосовала на участке №911 Северного района. Женщине 91 год.

сегодня 10:33 Александр Борисов В Новосибирской области в выборах приняли участие уже более трети избирателей, зарегистрировавшихся в системе дистанционного голосования. Об этом свидетельствуют данные портала по наблюдению за ДЭГ.