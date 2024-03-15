По Посланию Президента России в Новосибирской области увеличат объемы капремонта школ

Темпы проведения капитального ремонта здания средней общеобразовательной школы №77 города Новосибирска 15 марта оценил заместитель Губернатора Сергей Нелюбов, в частности, замгубернатора подчеркнул, что ежегодно количество объектов увеличивается.



«Решение Президента о реализации федеральной программы капитального ремонта школ – очень важный проект, который позволяет обновить не только базу образовательных организаций, но и материально-техническое оборудование. В соответствии с программой в регионе в 2022-2023 годах отремонтировано 23 школы на сумму порядка 1,5 млрд рублей, таким образом переоснащено более 9,5 тысяч ученических мест. Теперь это современные места с новейшим оборудованием – это очень важное условие комплексного капремонта, который включает проведение ремонта оборудования, фасадов, кровель, отмостков, кабинетов. На ближайшие три года запланировано отремонтировать еще 60 школ, в 2024-2025 годах – порядка 35 школ. Таким образом, будет переоснащено более 17,5 тысяч школьных мест. В школе №77 на 500 учеников работы ведутся в соответствии с графиком», – отметил Сергей Нелюбов.



В ходе выездного мероприятия замгубернатора акцентировал внимание на том, что в своем Послании Федеральному Собранию Президент подтвердил, что программа капремонта будет пролонгирована до 2030 года, наш регион будет активно в ней участвовать. Кроме того, в Послании были обозначены перспективы ремонта дошкольных образовательных организаций и учреждений СПО, в том числе, зданий общежитий. Все работы по капитальному ремонту школ находятся на особом контроле региональных властей.