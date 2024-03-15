По прогнозам экспертов, объем рынка рублевых сбережений будет расти до июня

По оценке экспертов, общерыночный объем рублевых пассивов в феврале вырос на 2%. Портфель классических розничных сбережений клиентов банка в рублях в этом месяце увеличился на 240 млрд рублей, рост составил 4%. Этот показатель в пять раз больше прироста января. Общий объем срочных депозитов в банке с начала года увеличился на 8% – более чем на 360 млрд рублей. Объем портфеля средств клиентов в рублях перешагнул отметку в 6,5 трлн рублей.

По итогам февраля спрос на сберегательные продукты на финансовом рынке продолжился. Основным сберегательным инструментом для населения остаются срочные депозиты в национальной валюте.

По прогнозам экспертов, объем рынка рублевых сбережений продолжит стабильно расти до июня. На это повлияют по-прежнему высокие ставки, которые банки готовы предложить вкладчикам. При этом переломным моментом в конце первого полугодия может стать решение Банка России о смягчении денежно-кредитной политики и снижении «ключа», за которым последует корректировка ставок по вкладам у основных игроков рынка.

«Динамичное повышение регулятором ключевой ставки в прошлом году уже дало экономике системный эффект – существенно увеличилась сберегательная активность. В четвертом квартале прошлого года вкладчики направили на сбережения более 15% своих доходов. Это максимум за последние 13 лет. Первое полугодие 2024 года также признано «временем вкладчика» на фоне по-прежнему высокого «ключа», доступных, понятных и в то же время доходных депозитных продуктов, внедрения принципиально новых решений», – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.