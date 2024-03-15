Самые часто покупаемые автомобили в Новосибирске стали Honda и Hyundai

Honda и Hyundai стали самыми покупаемыми автомобилями с пробегом в Новосибирске.

Как сообщает РБК Новосибирск, ссылаясь на Авто.ру Бизнес, в феврале 2024 года самые популярные модели подержанных машин продавались менее, чем за 7 недель — ими стали Honda Stepwgn и Hyundai Solaris.

Уточняется, что средняя цена Honda Stepwgn составляет 1,7 миллионов рублей — ее купили 170 раз. На втором месте идет Hyundai Solaris — за месяц его продали 104 раза. Средняя цена 1,2 миллиона рублей.

Далее идет Nissan Note — его цена более миллиона рублей. Автомобиль продали 99 раз.

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