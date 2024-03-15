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общество

Сильные перепады температуры прогнозируются в Новосибирской области

Фото: freepik

В Новосибирске прогнозируют перепады от +3 до -20 градусов.

По данным сайта world-weather.ru, с 14 по 16 марта днем столбики термометров опустятся от -4 до -7 градусов, а ночью до -10 градусов.

С 17 по 19 марта наступит кратковременное потепление и температура воздуха днем будет до +1 градуса.

Однако в конце месяца, с 20 по 24 марта в Новосибирскую область вновь вернутся морозы. Днем температура воздуха составит от -10 до -15 градусов, а ночью опустится до -12.

Синоптики сообщают, что самой холодной станет ночь с 22 на 23 марта, во время которой ожидается до -20 градусов.

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Валерия Митрохина
Журналист

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