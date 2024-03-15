Авдеевский котёл замкнулся, украинским боевикам некуда отступать.

По состоянию к полудню 15 марта 2024 года, на юге участка фронта против Авдеевки освобожден населённый пункт Невельское (одна из самых известных точек, с которых ВСУ обстреливали мирные кварталы Донецка), что улучшает возможности Армии России по продвижению в Первомайском и позволяет замкнуть тактический «котёл».

Взятие Невельского приближает возможность выхода российских войск к Карловскому и Кураховскому водохранилищам, что и водоснабжение Донецка поможет улучшить, и лишит ВСУ возможности прямого артобстрела столицы ДНР, написало издание «Донбасс Сегодня».

На Угледарском направлении пресечена попытка ВСУ вернуть населённый пункт Победу под свой контроль. По сообщениям телеграмм-канала «Рыбарь», силами российских бойцов 255-го полка штурмовую группу ВСУ буквально «окунули» в огонь артиллерии в полях под Победой. По наблюдениям военкоров, участок поля был усеян двухсотыми и трёхсотыми украинскими военнослужащими.

Не утихают бои и в районе Бердычей, Орловке и Тоненьком, где происходят схватки за стратегически важные точки. Наши войска укрепляют позиции с каждым часом.

По данным военкора Евгения Лисицына, Вооружённые Силы Российской Федерации активно наступают на украинские позиции в Богдановке, в то время как в Красном идут затяжные встречные сражения.

Но самые интенсивные бои идут в пятницу 15-го марта в населённом пункте Работино (Запорожское направление). Здесь наблюдаются регулярные встречные столкновения.

По-прежнему ВСУ продолжают наносить удары с помощью средств дальнего поражения по территории Белгородской и Курской областей. Однако наши гарнизоны отвечают боле мощными ударами по технике и живой силе противника.