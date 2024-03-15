В Абакане задержали мужчину с топором: он напал на прохожего

Максимальное наказание по статье — до 15 лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 15 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о том что в больницу Абакана поступил мужчина с травмами в области головы.

Следователи вместе с сотрудниками МВД и бойцами Росгвардии задержали подозреваемого по месту жительства. Им оказался 33-летний житель Республики Тыва.

По версии следствия, утром 15 марта он на улице Некрасова города Абакана в ходе бытового конфликта напал на мужчину и несколько раз ударил его обухом топора по голове.

Потерпевшего доставили в больницу. Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления «покушение на убийство».

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