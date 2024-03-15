В Художественном музее ожившие сказки: открылась выставка кукол семьи Намдаковых

В Год семьи Новосибирский государственный художественный музей и Арт-Фонд Даши Намдакова представляют новый совместный выставочный проект «Ульгер: сказки и грëзы. Авторские куклы семьи Намдаковых». Выставка начала работу в НГХМ 15 марта.

«Ульгер» в переводе с бурятского языка это «сказание». Такое название дали своей коллекции ее создатели – большая семья Намдаковых.

Главные герои выставки – это куклы. Всего представлено 20 уникальных экспонатов. Это персонажи бурятских мифов или бытовых сценок, куклы-настроение и куклы-символы. В них отражается духовное наследие Бурятии и авторский взгляд художника.

У каждой из кукол – свой характер и колорит, каждая – фрагмент волшебного сюжета. Они похожи на скульптуры малого жанра: одеты в искусные одежды, сидят на деревянных тронах и лошадках, участвуют в ритуалах, праздничных церемониях, ежедневных делах кочевников.

Все эскизы кукол делает всемирно известный скульптор, народный художник Бурятии, заслуженный художник Российской Федерации и академик Российской академии художеств Даши Намдаков.

Директор НГХМ Екатерина Болдырева на торжественном открытии выставки сообщила: «Год назад в нашем музее с большим успехом прошла персональная выставка необыкновенно талантливого и одаренного человека, сына Бурятии Даши Намдакова. Сегодня мы открываем выставку кукол, над созданием которых трудится вся семья Намдаковых, в том числе 90-летняя мама. И это очень символично для Года семьи. Это действительно красивая семейная история».

Успешную работы команды музея отметил в своем выступлении заместитель начальника управления министерства культуры Новосибирской области Юрий Яшкин: «Музей не перестает радовать нас новыми событиями. Большое спасибо команде НГХМ за столь блестящие проекты. Сегодня открывается трепетная, тонкая и душевная выставка семьи Намдаковых. Я надеюсь, что как можно больше людей посетит наш прекрасный Художественный музей».

Кандидат искусствоведения, куратор выставочного проекта Надежда Комарова сказала: «Россия многонациональная страна, и мы должны сохранять национальные традиции, этому и служит наш проект. Семья Намдаковых –это семья умельцев, которые передают свои знания из поколения в поколение. Многие частные коллекции, многие музеи России и зарубежья хранят эти куклы как произведения высокого искусства».Она также подчеркнула: «Коллекция «Ульгер» корнями уходит в национальные традиции Бурятии. Куклы виртуозно выполнены с использованием разных техник и материалов, как традиционных, которые использовали кочевники-номады, так и современных: кожа, войлок, конский волос, китайские ткани в сочетании с деревом, костью, металлом».

Одна из создателей коллекции, художница Доржима Эрдынеева поблагодарила Художественный музей за теплый прием. «Наша семья очень рада показать новосибирцам свое творчество. Мы горды тем, что наши работы оказались в стенах знаменитого, пронизанного искусством музея, для нас это большая ответственность. Хочу поблагодарить всех сотрудников, наша семья в восторге от того, какой получилась выставка», – сказала она.

Выставочный проект «Ульгер» пользуется большой популярностью, был показан во многих музеях страны и зарубежья, в том числе в Пекинском Арт-музее «Миллениум».

Выставка в НГХМ по своему составу уникальна. У посетителей Новосибирского государственного художественного музея есть прекрасная возможность перенестись в чудесный мир добра, радости, красоты и справедливости, мир, созданный семьей Намдаковых.