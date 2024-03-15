В МФЦ Новосибирской области будут показывать фото пропавших людей

Ориентировки на пропавших людей будут транслироваться на экранах в многофункциональных центрах Новосибирской области.

«Еще больше людей будут оповещены, и вероятность получить важное свидетельство возрастет в разы», — отметили региональные представители поискового отряда «ЛизаАлерт» в своем аккаунте во «ВКонтакте».

Кроме того, активисты и МФЦ договорились о трансляции информационных фото и видео.

Поисковый отряд поблагодарил всех, кто помогает в поиске без вести пропавших людей.

Напомним, 14 марта в официальной группе администрации Краснообска во «ВКонтакте» опубликовали пост, в котором сообщили, что пропал 9-летний мальчик. Он вышел с тренировки в ЛДС Колос и пропал.