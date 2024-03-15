В Новосибирске депутат ГД Игнатов проголосовал на выборах президента РФ

Депутат Государственной Думы РФ от Новосибирской области Виктор Игнатoв принял участие в выборах президента страны.

Депутат Госдумы РФ Виктор Игнатoв отдал свой голос на выборах президента РФ на участке №1729 в Ленинском районе города Новосибирска.

В ответ на вопрос журналистов, почему он приехал на участок лично, а не воспользовался дистанционным голосованием, Игнатoв заявил: «Я привык «по старинке» голосовать. И сегодня мне удобно по пути заехать на участок. А почему в первый день? Завтра у меня запланированы большие мероприятия в Коченевском районе и в Каргате. А оставлять голосование на последний день я не привык. Раз есть возможность проголосовать в первый день, я ей обязательно воспользуюсь.

Важно обязательно проголосовать в один из трех дней [которые отводятся для голосования на выборах Президента РФ]. Все мы понимаем, в каких условиях находится наша страна и это – публичная демонстрация нашего единства. А единство сейчас важно, как никогда. Попытки расшатать наше общество изнутри, попытки внести раздрай и раскол должны потерпеть фиаско. И лучшей демонстрацией этого фиаско будет единодушное голосование».