В Новосибирске для наблюдения за выборами президента привлекли иностранцев

Наблюдатели из разных стран мира работают на избирательных участках Новосибирска во время выборов президента РФ.

За ходом голосования следят общественники, эксперты и журналисты из Китая, Бангладеш, Турции, Мали, Ганы, Нигерии, Пакистана, Франции, Казахстана, Узбекистана и Беларуси. На избирательных участках они ознакомятся с работой членов УИК, оценят работу наблюдателей. Запланированы встречи с председателем областного Избиркома Ольгой Благо и губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Добавим, избирательные участки в регионе работали с 8:00 и закрылись в 20:00. По имеющимся данным, на это время явка электората составила 23,65 %, что соответствует голосам 462 517 избирателей (без учета дистанционного голосования). Кроме того, на момент закрытия избирательных участков, онлайн свой выбор сделали 144 231 избиратель (59 %).