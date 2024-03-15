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проиcшествия

В Новосибирске из-за взрыва газового баллона пострадал мужчина

Фото: Pexels.com

Открытого горения на месте не зафиксировали.

Сегодня, 15 марта, в Службу 112 Новосибирской области поступил звонок с сообщением о взрыве газового баллона на 18 этаже строящегося дома № 16/5 по улице Декоративный питомник в Новосибирске.

В результате инцидента пострадал мужчина. На месте происшествия открытого горения не зафиксировано.

В работе по ликвидации последствий происшествия задействованы службы «02», «03» и Единый дежурно-диспетчерский отряд скорой медицинской помощи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на Бугринском мосту в Новосибирске седан врезался в снегоуборочные машины.

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Игорь Кириченко
Журналист

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