В Новосибирске на стройке обнаружили нелегально работающих мигрантов

Нелегальных мигрантов обнаружили на стройке в Новосибирске.

По данным ГУ МВД России по Новосибирской области, сотрудники полиции провели рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства.

В результате проверки было выявлено 336 правонарушений в сфере миграции, возбуждено 44 административных дела за незаконное осуществление трудовой деятельности на строительных объектах, возбуждено 35 административных дел в отношении лиц, допустивших к трудовой деятельности иностранных граждан в нарушении законодательства.

Также районными судами города Новосибирска и Новосибирской области вынесены постановления об административном выдворении с территории Российской Федерации 56 иностранным гражданам.