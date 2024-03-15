В Новосибирске проведут капремонт 21 школы до конца 2025 года

В ближайшие два года в Новосибирске планируют капитально
отремонтировать 21 школу. О планах обновления общеобразовательных учреждений сообщил начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев на выездном совещании по капремонту школы No 77 с участием заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова.
«В 2024-2025 годах в Новосибирске в рамках федеральной программы будет
проведен капитальный ремонт 21 образовательной организации. На эти цели направят
средства из федерального, областного и городского бюджетов – в среднем по 100 млн
рублей на каждую школу. Основной объем работ начнется после завершения учебного
года. Обновление произойдет масштабное, заменят внутренние инженерные системы,
выполнят ремонт кабинетов и коридоров, спортивных залов и пищеблоков, фасадов, а
также заменят кровли», – сказал начальник департамента образования мэрии города
Новосибирска Рамиль Ахметгареев.
По словам начальника департамента, прежде всего в перечень ремонта включаются
образовательные учреждения в «почтенном» возрасте. Так, первым объектом капремонта
в 2024 году стала школа No 77 в Заельцовском районе, построенная в 1950 году. Сумма
лимитов бюджетных ассигнований из федерального, областного и местного бюджетов на
выполнение капитального ремонта школы No 77 составляет 80,5 млн рублей.
«Здесь появилась возможность приступить к ремонтным работам с началакалендарного года, и сегодня мы видим определенные результаты: заменили кровлю,
выполнен достаточно большой объем работ по ремонту третьего и четвёртого этажей», –
отметил Рамиль Ахметгареев.
«Новосибирская область участвует в федеральном проекте по капитальному
ремонту школ с 2022 года. За последние два года в регионе отремонтировано 23 здания
общеобразовательных организаций, по сути, мы переоснастили более 9,5 тысячи
ученических мест, – подчеркнул заместитель губернатора Новосибирской области Сергей
Нелюбов. – Когда мы говорим про комплексный ремонт, это касается не только
косметических мероприятий, это в первую очередь ремонт сантехнического,
электрооборудования, фасадов, кровель, отмосток. Отдельно выделяются средства для
оснащения кабинетов».
По словам Сергея Нелюбова, на оснащение школы No 77 выделены средства в
размере 11,8 млн рублей. Они будут направлены в том числе на современное
оборудование для кабинетов физики, химии и информатики.
В 77-й школе обучается более 500 школьников. На время капремонта часть из них
разместили в соседних образовательных учреждениях. В своей школе остались только
ученики начальных классов, образовательный процесс идет в тех помещениях, ремонт
которых пока не коснулся – на первом и втором этажах. Время проведения шумных работ
согласовывается с администрацией школы.
Завершить капитальный ремонт школы планируется до конца текущего года.