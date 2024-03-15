В Новосибирске у нового ЛДС собираются построить пожарное депо за 534 млн рублей

В части будут работать 84 сотрудника.

На сайте госзакупок появилась информация о том, что в Новосибирске у нового ЛДС на улице Немировича-Данченко хотят построить пожарно-спасательную часть. Цена работы по проектированию — 534,35 миллионов рублей.

Заказчиком является «Управление капитального строительства» Новосибирской области. Само здание будет находиться около новой ледовой арены.

Площадь участка — 16,81 тысячи квадратных метров. Объект будет располагаться по адресу Немировича-Данченко, 162а.

По контракту подрядчику необходимо разработать проект двухэтажного здание, которое рассчитано на 4 автомобиля, обустроить административно-бытовые, технические и служебные помещения, а также склады.

Подрядчика выберут 3 апреля. Срок работы — до 20 декабря 2024 года.

Напомним, что в Новосибирске на стройке обнаружили нелегально работающих мигрантов.