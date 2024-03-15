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общество

В Новосибирской области за последние 5 лет открыли 125 ФАПов

Фото: ru.freepik.com

Новые ФАПы создают в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В 2024 году в Новосибирской области строится около 30 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщили на совещании в правительстве региона.

В данный момент пункты находятся на разной степени готовности. На двух завершены строительно-монтажные работы, ведется устранение замечаний и подготовка разрешительной документации на ввод в эксплуатацию.

Так, в ближайшее время в эксплуатацию могут ввести ФАП в селе Песчаное озеро в Чановском районе и в селе Куриловка Черепановского района.

Напомним, что инфекционист Новосибирской области рассказала о том, как лечат гепатит С.

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Нина Раневская
Журналист

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