В НСО сотрудники ДПС помогли водителю, которому стало плохо во время поездки

Сотрудники ДПС передали мужчину врачам.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Новосибирской области, 14 марта к экипажу ГИБДД на трассе «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» обратился 39-летний водитель. Ему стало плохо и он попросил полицейских помочь ему добраться до больницы.

«Оценив обстановку, госавтоинспекторы незамедлительно приняли решение оказать помощь водителю, о чем сообщили в дежурную часть. Включив специальные звуковые и световые сигналы, полицейские сопроводили автомобиль с гражданином до медицинского учреждения», — пишет пресс-служба.

Напомним, что на Бугринском мосту в Новосибирске седан врезался в снегоуборочные машины.