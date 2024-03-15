В Омске певец Стас Михайлов проголосовал и спел на избирательном участке

Он исполнил свой главный хит — «Всё для тебя».

Известный российский певец Стас Михайлов проголосовал на избирательном участке в Омске и исполнил свой хит «Всё для тебя». Об этом сообщили в горсовете города.

Музыканту подпевали исполнители из местного коллектива.

Ранее сообщалось, что певец проголосует на участке в омском медицинском колледже. Кроме того, Стас Михайлов запланировал бесплатные концерты для омичей на протяжении трёх дней выборов — 15, 16 и 17 марта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стала известна явка на выборы президента России на 15:00 в Новосибирской области.