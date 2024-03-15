В Первоуральске 8-классников подозревают в групповом изнасиловании 11-летней

Инцидент произошел накануне 23 февраля.

Как сообщает портал E1.ru, в Первоуральске Свердловской области возбудили уголовное дело об изнасиловании после того, как было обнаружено видео с групповым сексом между тремя 8-классниками и 11-летней девочкой.

По словам источника портала, девочка написала парням первая и позвала к себе, они вместе выпивали. Изначально к ней пришло пятеро парней, но «двое более умных ушли, а эти трое остались». Как рассказала девочка, она не первый раз занимается сексом, поэтому все было добровольным.

Мама одного из парней обратилась в полицию, чтобы девочку наказали за совращение, но теперь из-за ее действий сына могут привлечь к уголовной ответственности.

Сами жители Первоуральска разошлись во мнениях: некоторые сочувствуют девочке, другие — восьмиклассникам.

Уточняется, что все мальчики из благополучных семей, никогда не стояли на учете.

Напомним, что Бастрыкин контролирует проверку избиения в Новосибирске 9-летней девочки.