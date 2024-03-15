В Питере террористы пытались отправить бойцам СВО отравленную гумпомощь

В Санкт-Петербурге задержали группу людей, которые хотели отравить участников спецоперации.

«РГ» по информации центра общественных связей ФСБ России сообщает, что в состав группировки входили четверо жителей города. По заданию кураторов из украинской военной разведки они намеревались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты и отправить их в зону СВО российским солдатам и мирному населению Донбасса.

Также они проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры для последующей подготовки терактов.

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