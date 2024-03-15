В Тогучинском районе поймали наркоторговку

37-летнюю жительницу Тогучина уличили в наркоторговле.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские заметили подозрительную даму и досмотрели ее. У женщины нашли метадон, который она продавала землякам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Подозреваемую арестовали. Ей грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске на девять лет посадили троих мигрантов, которые хотели зарабатывать наркоторговлей, но попались силовикам.