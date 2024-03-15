Водители такси в Новосибирске ждут рост комиссий из-за ФАС

ФАС направит запрос в компанию.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на ФАС, служба направит запрос в «Яндекс Такси», чтобы установить обстоятельства в связи с изменением алгоритма поиска заказов.

7 марта на заседании Совета Федерации выступил руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. Он рассказал, что в данный момент идет работа по отмене запрета на проверки IT-компаний.

Он также отметил, что сейчас количество жалоб на динамическое ценообразование значительно выросло.

«К нам много жалоб поступает на услуги такси, мы знаем эти проблемы. Мы будем работать над раскрытием алгоритмов, тех коэффициентов, которые в расчетах применяются, с тем, чтобы не было ущерба для потребителей и предприятий малого и среднего бизнеса», — сказал Максим Шаскольский.

Так, в Новосибирске водители такси заметили снижение цен, при этом кто и как конкретно выставляет цену за поездку, как работает блокировка в приложении — неизвестно. Водители считают, что сервис начнет компенсировать убытки за их счет.

Ранее сообщалось, что компания будет стимулировать пассажиров меньше отменять заказы, чтобы стимулировать рост цен за счет более оптимального распределения. Теперь водителю в первую очередь будут поступать заказы, которые, скорее всего, не отменят.

Так, на основе данных последних 30 заказов пользователю будет присваиваться один из трех статусов: «Все в порядке», «Приемлемо» или «Непорядок». Во втором случае поиск машины займет больше времени, в третьем — поиска машины также будет медленнее, при этом функция заказа нескольких такси будет недоступна.





