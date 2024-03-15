Выплата 10 000 рублей в первый день выборов: кому назначена, как получить

Пока по вся Россия голосует за кандидатов в президенты РФ, действующий глава государства анонсировал начисление ряда новых выплат пенсионерам и семьям с детьми.

О новых мерах поддержки пожилых россиян и семей с детьми Владимир Путин заявил на двух крупных мероприятиях: в декабре 2023 года на Прямой линии с президентом и в феврале 2024-го во время Послания к Федеральному Собранию:

· единоразовая выплата для всех семей с детьми от 10 000 рублей;

· ежегодная выплата 15 000 руб. для родителей школьников;

· ежемесячные выплаты для нуждающихся граждан от 12 490 рублей;

· единоразовая выплата для беременных в размере 8 270 рублей;

· выплата 450.000 руб. на погашение ипотеки.

Для получения в марте текущего года каждой из них потребуется личное заявление в СФР или в местные отделения соцзащиты.

Также в этом месяце, в период проведения президентских выборов две категории российских пенсионеров получат на свои банковские карты по 10 000 рублей. Речь идёт о тех, кто в феврале отпраздновал 90-летие, а также о тех парах, кто прожил совместно в законном браке полвека.

В первом случае никаких дополнительных документов или личных обращений в СФР не потребуется – 10 000 рублей сверх привычной пенсии начисляются автоматически.

Во втором случае золотым юбилярам нужно лично заявить в СФР о семейном событии и подтвердить прожитые вместе 50 лет соответствующими документами (свидетельство о заключении брака). Размер выплат зависит от возможностей регионального бюджета, по в среднем по стране составляет по 5 000 рублей каждому супругу.