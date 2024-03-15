Замгубернатора НСО Кудрявцев подал документы на конкурс по выборам в мэры Новосибирска

В Новосибирске увеличилось число претендентов на пост мэра — до 14 человек.

Среди них заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев, генеральный директор ООО УК "Жилкомсервис" Максим Картуков, менеджер по продажам ООО "Ганс Партс" Семён Илюшин и руководитель ООО "Сибирский стиль" Вячеслав Ачигечев. Об этом сообщил источник Сиб.фм.

Максим Кудрявцев родился в Алтайском крае, окончил два высших учебных заведения и имеет опыт работы в крупных компаниях. Он занимал пост вице-президента ПАО "Ростелеком" и был депутатом Заксобрания Новосибирской области. В настоящее время он занимает должность вице-губернатора Новосибирской области по цифровой трансформации.

Председатель отделения "ОПОРА РОССИИ" в Новосибирске Игорь Салов оценил шансы Максима Кудрявцева на победу на выборах мэра в январе 2024 года как высокие, отметив его колоссальный опыт работы и умение создавать и мотивировать команды.

Свой карьерный путь Максим Кудрявцев начал с позиции инженера связи в Горно-Алтайском филиале ОАО «Сибирьтелеком». Затем его повысили до помощника директора, а позже до заместителя. В 2008 году Кудрявцев стал директором филиала, а через год возглавил омский филиал ОАО «Сибирьтелеком».

Через три года Максим Кудрявцев занял место директора омского филиала ОАО «Ростелеком» и уже в 2015 стал вице-президентом ПАО «Ростелеком». Тогда же его избрали депутатом Заксобрания Новосибирской области — заместителем председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике.

В 2016 году Кудрявцев стал победителем выборов в Госдуму РФ, набрав около 35,5% голосов. В 2022 году он стал заместителем губернатора Новосибирской области в Москве и ответственным за цифровую трансформацию в правительстве региона.

Будучи депутатом Госдумы седьмого созыва Максим Кудрявцев выступил соавтором 45 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Он также имеет множество наград, включая почетную грамоту ОАО «Связьинвест» в 2005 году и благодарность президента РФ в 2012 году.