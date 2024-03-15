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общество проиcшествия

Жители Новосибирска отравились роллами и заболели сальмонеллезом

Фото: freepik

Новосибирцы заболели сальмонеллезом после употребления роллов.

Региональное Управления Роспотребнадзора сообщило о том, что жители Новосибирска заказали роллы из филиала службы доставки еды «Японори суши», расположенного в Кировском районе. После употребления пищи они заболели сальмонеллезом.

«Деятельность филиала предприятия по адресу: г. Новосибирск, ул. Зорге, 1А на данный момент приостановлена. Информация о данном инциденте направлена в следственное управление Следственного комитета в Новосибирской области», – сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительнице Новосибирска доставили роллы с тараканами.

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Валерия Митрохина
Журналист

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