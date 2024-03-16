21 кандидат претендует на пост мэра Новосибирска

Завершён приём заявок на участие в конкурсной комиссии по выбору мэра Новосибирска.

На пост мэра Новосибирска претендует 21 кандидат. Среди них два замгубернатора региона, замминистр промышленности области, эксперт мэрии и представители различных компаний. Все они подали документы на участие в конкурсе, который состоится 4 апреля.

Прямые выборы мэра Новосибирска были отменены в начале 2024 года.

Коммунист Анатолий Локоть, занимавший этот пост последние 10 лет, ушел в отставку в прошлом году. Сейчас обязанности мэра исполняет его заместитель Олег Клемешов.

Законодательное собрание региона поддержало отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Локоть был избран на эту должность дважды, в 2014 и 2019 годах.