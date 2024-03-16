ФСБ: россиянин планировал теракт на Транссибирской магистрали

План теракта на Транссибе в Свердловской области был предотвращен сотрудниками ФСБ.

Задержан 62-летний россиянин, который был завербован украинскими спецслужбами и направлен в Россию для совершения террористических актов на железнодорожном узле Транссибирской магистрали.

По информации ФСБ, у задержанного были обнаружены средства связи, устройство для опрокидывания поездов и деньги, переданные ему украинской разведкой. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт", он находится под стражей.

Задержанный признал свою вину и сотрудничает со следствием. Он рассказал, что приехал в Свердловскую область через несколько стран по заданию СБУ. ФСБ опубликовала кадры задержания и допроса задержанного.

Напомним, ранее Следственный комитет установил обстоятельства теракта на Крымском мосту.