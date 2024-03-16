Международные наблюдатели высоко оценили проведение выборов президента в Новосибирской области

Международные наблюдатели на выборах Президента РФ из одиннадцати стран высоко оценили техническую оснащенность Центра общественного наблюдения за выборами и прозрачность процесса голосования.

Во время встречи с Губернатором Андреем Травниковым они обсудили организацию электоральных процессов, в том числе, речь шла про плюсы трехдневного голосования, вопросы привлечения молодёжи к участию, работу ДЭГ. При этом все участники встречи, которые обращались с вопросами к главе региона, в первую очередь, отмечали: процесс голосования организован на высоком уровне, все прозрачно, открыто, удобно. Созданы все условия для проведения демократических выборов.

«Я не ожидал, что будет такое количество наблюдателей, причём из самых разных стран, в том числе, и представители государств запада.

Интерес к нашим процедурам понятен. Наверное, это не секрет: а много ли в мире государств, где главу выбирают миллионы человек путём всеобщего, всенародного прямого голосования. Поэтому наш опыт точно заслуживает изучения, особенно при таком уровне технической и организационной подготовки, обеспечения», — отметил по итогам встречи Андрей Травников.

Глава региона поблагодарил всех иностранных наблюдателей за внимание к выборам в нашей стране, подчеркнув, что России удалось многое сделать за десять лет в сфере реформы государственных муниципальных услуг для граждан, в сфере организации электоральных процессов – это наш предмет для гордости.

Как отметил член Экономического, социального, экологического и культурного совета Мали, господин Хамадун Бах, он впервые приехал в Россию в качестве наблюдателя – по приглашению Общественной Палаты.

«Мы обратили внимание, что всё оснащено и оборудовано для того, чтобы наблюдать прозрачность всех выборов. Мы побывали на нескольких выборных участках, где отметили открытость, прозрачность и их высокую оснащённость.

Благодаря возможности посетить город, посмотреть избирательные участки, мы поняли: вот это как раз и есть настоящая демократия. В отличие от того, что пишут на западе и то, что говорят, что именно запад — это настоящая демократия.

Ещё раз хочу подчеркнуть: нас впечатлила безопасность проведения выборов, открытость, прозрачность, урны защищены... То есть всё прекрасно организовано для того, чтобы выборы прошли спокойно».

А вот общественный деятель, наблюдатель из Франции Иван Бенедетти уже работал наблюдателем на разных выборах. И он также отмечает высокий уровень организации процесса в нашем регионе: «Процесс голосования очень чётко организован, технически оснащен. Сравнивая выборы, которые проходят в других странах, где я был наблюдателем, могу сказать, что, конечно, ваши выборы намного выигрывают, учитывая масштаб страны и количество проживающего здесь населения.

Меня впечатлила оснащённость всех избирательных участков, которые мы уже посетили, и особенно здесь (в Центре общественного наблюдения за выборами – прим.), я вижу, что на каждом экране можно наблюдать любой избирательный участок, смотреть, как проходит процедура голосования.

Сейчас, к сожалению, во Франции идёт массированное разрушение отношений сотрудничества России и Франции, но я как представитель французского народа, могу вас заверить: я выступаю свидетелем того, что большинство французов поддерживают дружбу, они дорожат этой дружбой, которая базируется на вековой истории».

Напомним, что Центр общественного наблюдения за выборами Президента Российской Федерации организован на базе НГУАДИ им. А.Д. Крячкова. Там оборудовано 40 рабочих мест для наблюдателей, есть видеостена, где можно видеть картину с участков в целом, организована многоканальная связь, также организовано наблюдение за дистанционным электронным голосованием.