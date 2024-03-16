Названы первые победители викторины «Новосибирская область в истории России»

В первый день распределения подарков викторины определили счастливых обладателей главных подарков — автомобиля «Москвич» и квартиры в Новосибирске.

Всего по итогам первого дня среди участников распределили пять путевок, 20 утюгов, 20 микроволновых печей, 20 умных часов, 10 смартфонов, пять ноутбуков, пять стиральных машин, пять холодильников, пять телевизоров и 30 фитнес браслетов.

Как рассказала представитель организатора — директор фонда социальных инициатив «Единство» Виктория Шестакова, викторина вызвала у жителей всего региона огромный живой интерес: люди заполняют анкеты целыми семьями, чтобы повысить свои шансы получить подарки.

«Мы сами не ожидали, что будет такой ажиотаж. Жители Новосибирской области очень активно участвуют. Обладателем автомобиля «Москвич» стал житель Новосибирска по имени Сергей, квартира тоже нашла своего хозяина, с победителями уже связались, в ближайшее время с ними запишут интервью», — рассказала Виктория Шестакова.

Организатор добавила, что викторина проводится в первую очередь с целью патриотического воспитания молодежи, чувства гордости и уважения к историческому прошлому Новосибирской области, а ещё – для популяризации истории и краеведения.

Списки победителей опубликованы на официальной странице «Вконтакте» https://vk.com/nskviktorina, а также на официальном сайте викторины. В субботу, 16 марта, будут распределены следующие подарки: квартира в Новосибирске, автомобиль, комплекты бытовой техники, электроники и путевки выходного дня.

Как напомнили организаторы, участники викторины, принявшие участие 15 марта и не получившие подарок принимают повторное участие в распределении подарков 16 и 18 марта. В понедельник, 18 марта состоится распределение еще одной квартиры, трех автомобилей, комплекта бытовой техники, электроники и путевок выходного дня.

К распределению главных подарков викторины — квартир, допускаются все участники викторины, за исключением уже получивших один из главных подарков. Сегодня, 16 марта, распределение подарков будет проходить в 21:00. Следите за информацией в группе https://vk.com/nskviktorina или на официальном сайте викторины.