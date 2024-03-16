сегодня
16 марта, 14:55
пробки
5/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 91.87 | eur 99.97
сегодня
16 марта, 14:55
пробки
5/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 91.87 | eur 99.97
сегодня 13:43
общество

Названы самые активные районы Новосибирска на выборах президента

Фото: Юрий Бабичев/Сиб.фм

Новосибирский облизбирком предоставил данные об активности районов города и области на выборах президента.

Согласно данным Новосибирского облизбиркома, самыми активными районами на выборах президента стали Маслянинский, Чановский и Тогучинский сельские районы, где явка избирателей составила более 48%.

В городе Новосибирске наибольшую активность проявили жители Первомайского, Центрального и Железнодорожного районов. Общее количество избирателей, принявших участие в выборах, составляет более 50% от общего числа зарегистрированных избирателей в этих районах.

Новые данные о явке будут опубликованы после 20.00 часов 15 марта.

Напомним, 21 кандидат претендует на пост мэра Новосибирска.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в