Названы самые активные районы Новосибирска на выборах президента

Новосибирский облизбирком предоставил данные об активности районов города и области на выборах президента.

Согласно данным Новосибирского облизбиркома, самыми активными районами на выборах президента стали Маслянинский, Чановский и Тогучинский сельские районы, где явка избирателей составила более 48%.

В городе Новосибирске наибольшую активность проявили жители Первомайского, Центрального и Железнодорожного районов. Общее количество избирателей, принявших участие в выборах, составляет более 50% от общего числа зарегистрированных избирателей в этих районах.

Новые данные о явке будут опубликованы после 20.00 часов 15 марта.

Напомним, 21 кандидат претендует на пост мэра Новосибирска.