«Новосибирская Круэлла» шлёпнула актёра Кологривого по ягодицам на фестивале

Новосибирский актёр прибыл в родной город, где проводит автограф-сессию.

Актер Никита Кологривый сегодня утром встретился с блогершей Ольгой Платоновой, известной как «Новосибирская Круэлла», на фестивале кино «Семейные традиции» в кинотеатре «Победа» в Новосибирске.

Обе звезды встали в планку, при этом поднимая одну ногу, чтобы усложнить задачу. После этого Платонова даже шлёпнула Кологривого по ягодице, передаёт корреспондент Сиб.фм.

Сегодня актер, известный по сериалам «Слово пацана», «Два холма» и «Оффлайн», выступит на кинофестивале и проведет автограф-сессию.

Напомним, ещё за несколько дней до начала на кинофестиваль с участием Никиты Кологривого закончились места.