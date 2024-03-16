Новосибирский депутат Каверзина не будет обжаловать статус иноагента

Депутат новосибирского Горсовета прокомментировала решение Минюста о признании её иностранным агентом.

Светлана Каверзина* решила не обжаловать решение Минюста о внесении её в список иностранных агентов. Об этом депутат Горсовета Новосибирска по округу №46 рассказала корреспонденту Сиб.фм.

«Обжаловать не буду, потому что в этом нет смысла. Мне же не говорят, что я получала иностранное финансирование. Мне говорят, что я давала интервью СМИ-иноагентам, иностранным СМИ и что я состояла в кoалиции с депутатом-иноагентом Антоном Картавиным. А что тут обжаловать? Ну да, давала. Да, состою. Говорила то, что думала: не под чьим-то влиянием», — заявила Каверзина.

Напомним, Депутата горсовета Новосибирска по округу №46 Светлану Каверзину признали иностранным агентом. Решение было принято 15 марта. По данным Минюста, Каверзина распространяла ложную информацию о действиях органов власти РФ и сотрудничала с иностранными агентами и СМИ. Она также выступала против военной операции на Украине и создавала негативный образ Вооруженных Сил России.

Каверзина также участвовала в деятельности общественно-политического объединения с другим иностранным агентом, Антоном Картавиным**, также членом горсовета Новосибирска.

На сайте горсовета указано, что Каверзина родилась в 1969 году, закончила НГТУ по специальности «Социальная работа» и является независимым депутатом. Она была избрана как самовыдвиженец в кoалицию «Новосибирск 2020».

*Светлана Каверзина признана иноагентом

**Антон Картавин признан иноагентом