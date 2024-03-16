Первые победители викторины: «Шок и неожиданность, но приятные!»

Первые победители викторины, выигравшие машину и квартиру, поделились своими впечатлениями с новосибирскими журналистами.

Определены первые обладатели подарков в рамках викторины «Новосибирская область в истории России». Кроме бытовой техники, гаджетов и путевки выходного дня своих хозяев обрели суперподарки, новенькие автомобиль «Москвич-3» и квартира в новостройке.

Как рассказал один из победителей Сергей Криворотов, когда-то в 1985-ом году его первой машиной как раз был «Москвич».

«До последнего не верил, но после того, как пересмотрел телеэфир понял, что это правда. В автосалон пришёл с супругой», — поделился новосибирец.

Жена победителя призналась, что они никогда ничего не выигрывали, а тут сразу новый автомобиль — шок и неожиданность, но приятные.

Счастливым новосёлом, которому досталась первая из трёх квартир, оказался житель областного центра Михаил Шилов. Всем победителям организаторы викторины вручили ключи от главных подарков.

Организаторы викторины напоминают, что у всех остальных зарегистрированных участников викторин есть возможность тоже войти в число победителей. Распределение подарков викторины «Новосибирская область в истории России» пройдет в прямом эфире на телеканале ОТС 16 и 18 марта – в 21:10.

«Мы так рады, что жители региона настолько активно участвуют в викторине. Акция получилась по-настоящему семейной, живой, а самое главное, – это позитивные эмоции людей. Интерес к викторине огромный. Мы еще раз напомним, что у зарегистрированных участников в эти два дня есть все шансы выиграть крутые подарки. Обязательно приходите и участвуйте!», – рассказала представитель организатора – директор Фонда поддержки социальных инициатив «Единство» Виктория Шестакова.