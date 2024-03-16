Скончался 89-летний актер Александр Ширвиндт

Актер Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни.

Информацию о кончине артиста опубликовали 15 марта на портале kino-teatr.ru.

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В 1956 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, после чего его приняли в труппу Театра имени Ленинского комсомола (ныне Ленком). Успех молодому актеру принесли роли в спектаклях, поставленных Анатолием Эфросом, который возглавил театр в 1964 году. Это Тригорин в «Чайке» Антона Чехова, Людовик в «Мольере"» Михаила Булгакова, Гудериан в «Каждому свое» Самуила Алешина и другие.

В 1968 году вслед за Эфросом Ширвиндт перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной, где прослужил два года, а с 1970-го работал в Московском театре сатиры. Первой его ролью на этой сцене в театре стал граф Альмавива в известной постановке Валентина Плучека «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

Ширвиндт занимался и режиссурой. В 1970 году он совместно с Марком Захаровым поставил спектакль «Проснись и пой!». В кино он дебютировал в 1956 году в картине Семена Деревянского и Рафаила Сусловича «Она вас любит». Его фильмография ннасчитывает более 60 работ, среди которых — «Приходите завтра...», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Трое в лодке, не считая собаки», «Самая обаятельная и привлекательная» и прочие.

Особое место в творчестве Ширвиндта занимает эстрада. В 1989 ему присвоили звание народного артиста РСФСР. Лауреат премий «Хрустальная Турандот», «Звезда театрала», национальной премии «Фигаро» имени Андрея Миронова. Награжден орденом Дружбы народов и «За заслуги перед Отечеством» всех четырех степеней.

Ранее мы рассказывали, что скончался народный артист СССР Юрий Соломин.