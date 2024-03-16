Во второй день президентских выборов-2024 командование русской армии готовит большую Харьковскую освободительную операцию. Подробности – в публикации портала «Сиб.фм».

По состоянию на полдень 16.03.2024, стало известно, где российская армия откроет новый фронт против украинских националистов. Боевые события в направлении от Купянска до Северска ярко демонстрируют готовность наших солдат к проведению большой Харьковской освободительной операции.

По сообщениям военкора Марата Хайруллина, Генштаб Вооружённых Сил России не исключает варианта быстрого локального блицкрига в расчёте на крушение южного фронта украинских войск. Также не исключено и открытие нового фронта на Белгородском направлении, поскольку необходимые для этого боевые силы уже разворачиваются в данном российском регионе.

На фоне этих событий продолжаются бои в Крынках, где пока нашим солдатам затруднительно установить зону контроля. В это же время руководитель Главного разведывательного управления Украины Кирилл Буданов* (включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о предательстве внутри ставки. По его заверениям, русские знали все маршруты передвижения ВСУ и это привело к огромным потерям в технике и живой силе, пишет издание пишет Condottiero.

При этом авторы телеграмм-канала «Рыбарь» уверены, что колоссальные боевые потери «нациков» за истекшие сутки (1,5 тысячи бойцов, 18 танков и 23 боевые бронемашины, разозлят их и спровоцируют новые попытки вторжения через государственную границу РФ, а крупнейшая из атак уже готова и будет реализована в ближайшее время пока идут выборы президента России.

*Кирилл Буданов включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.