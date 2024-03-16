Стали известны причины признания новосибирского депутата Каверзиной иноагентом

Минюст РФ объяснил признание новосибирского депутата Каверзиной иноагентом.

Депутата горсовета Новосибирска по округу №46 Светлану Каверзину* признали иностранным агентом. Решение было принято 15 марта.

По данным Минюста, Каверзина распространяла ложную информацию о действиях органов власти РФ и сотрудничала с иностранными агентами и СМИ. Она также выступала против военной операции на Украине и создавала негативный образ Вооруженных Сил России.

Каверзина также участвовала в деятельности общественно-политического объединения с другим иностранным агентом, Антоном Картавиным**, также членом горсовета Новосибирска.

На сайте горсовета указано, что Каверзина родилась в 1969 году, закончила НГТУ по специальности «Социальная работа» и является независимым депутатом. Она была избрана как самовыдвиженец в кoалицию «Новосибирск 2020».

*Светлана Каверзина признана иноагентом

**Антон Картавин признан иноагентом